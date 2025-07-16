Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali! İran’dan Sonra Gözünü O Ülkeye Dikti

Kısa süre önce İran’a saldıran ve ateşkes yapan İsrail’in hedefindeki yeni ülke için ilk sinyal verildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Suriye'ye yönelik yoğun askeri operasyonlar yürüttüğünü açıkladı. Netanyahu, "Umarım daha fazla adım atmak zorunda kalmayız. Bu büyük ölçüde Şam yönetiminin ne yapacağına bağlı" dedi.

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Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali! İran’dan Sonra Gözünü O Ülkeye Dikti
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İran’a saldırılarına son vererek ateşkes kararı alan İsrail, Gazze saldırılarını sürdürürken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit veren açıklamalar geldi.

Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Şam yönetiminin tavrına bağlı’ olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali! İran’dan Sonra Gözünü O Ülkeye Dikti - Resim : 1

Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Netanyahu bu açıklamaları, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’nde yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerden oluşan bir İsrail askeri birliğini ziyaretinde yaptı.

Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali! İran’dan Sonra Gözünü O Ülkeye Dikti - Resim : 2

İKİNCİ BİR LÜBNAN’A İZİN VERMEYİZ

Netanyahu, Suriye’nin güneybatısında faaliyet gösterdiklerini belirterek, buranın İsrail için “ikinci bir Lübnan’a dönüşmesine” müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Ayrıca, bölgede yaşayan Dürzilerin güvenliğini sağlamanın da İsrail’in sorumluluğunda olduğunu savundu.

SALDIRI UYARISI

İsrail'in Suriye’ye yönelik saldırılarının sürdüğünü kaydeden Netanyahu, "Umarım daha fazla adım atmak zorunda kalmayız. Bu büyük ölçüde Şam yönetiminin ne yapacağına bağlı" diyerek yeni saldırıların sinyalini verdi.

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Kaynak: AA-DHA

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