Netanyahu’dan Orta Doğu’da Yeni Savaş Sinyali! İran’dan Sonra Gözünü O Ülkeye Dikti

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İran’a saldırılarına son vererek ateşkes kararı alan İsrail, Gazze saldırılarını sürdürürken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit veren açıklamalar geldi.

Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Şam yönetiminin tavrına bağlı’ olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Netanyahu bu açıklamaları, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’nde yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerden oluşan bir İsrail askeri birliğini ziyaretinde yaptı.

İKİNCİ BİR LÜBNAN’A İZİN VERMEYİZ

Netanyahu, Suriye’nin güneybatısında faaliyet gösterdiklerini belirterek, buranın İsrail için “ikinci bir Lübnan’a dönüşmesine” müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Ayrıca, bölgede yaşayan Dürzilerin güvenliğini sağlamanın da İsrail’in sorumluluğunda olduğunu savundu.

SALDIRI UYARISI

İsrail'in Suriye’ye yönelik saldırılarının sürdüğünü kaydeden Netanyahu, "Umarım daha fazla adım atmak zorunda kalmayız. Bu büyük ölçüde Şam yönetiminin ne yapacağına bağlı" diyerek yeni saldırıların sinyalini verdi.

Kaynak: AA-DHA