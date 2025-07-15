Dışişleri'nden İsrail'e 'Suriye' Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik düzenlendiği saldırıları kınadı. Açıklamada, saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulandı.

Dışişleri'nden İsrail'e 'Suriye' Tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Suriye’nin güneyine yaptığı saldırılarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir."

NE OLMUŞTU?

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri bakanlıklarına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu. Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: DHA

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