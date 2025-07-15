Süveyda’da Ateşkes İlan Edildi

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Kasra, açıklamasında, "Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir" dedi.

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Süveyda’da Ateşkes İlan Edildi
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Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkesin ilan edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Ebu Kasra, "Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir. Ancak yasa dışı silahlı gruplar tarafından herhangi bir saldırı durumunda, yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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