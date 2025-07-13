İsrail Katliama Devam Ediyor: Gazze'de Sivil Hedefler Yine Vuruldu! 28 Can Kaybı

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 28 Filistinli yaşamını yitirdi.

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İsrail Katliama Devam Ediyor: Gazze'de Sivil Hedefler Yine Vuruldu! 28 Can Kaybı
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarla yine sivilleri hedef aldı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınında yer alan Es-Sevarihe bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda en az 9 Filistinli katledildi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda halkın su doldurduğu bir noktayı bombaladı. Saldırıda 6'sı çocuk 8 kişi yaşamını yitirirken 16 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir ev, İsrail hava saldırısında hedef alındı. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde bir binanın hedef alındığı İsrail saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarını aralıksız şekilde sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Çadırlara yönelik hava saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yer alan Tuffah Mahallesi'ndeki birçok binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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