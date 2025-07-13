Trump'tan Uğradığı Suikast Girişiminde Güvenlik Eleştirisi! 'Hatalar Yaptılar'

ABD Başkanı Trump, geçen uğradığı suikast girişiminin yıl dönümünde olayla ilgili konuştu. Güvenlik zafiyetini eleştiren Trump, "Olmaması gereken hatalar yapıldı" dedi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Uğradığı Suikast Girişiminde Güvenlik Eleştirisi! 'Hatalar Yaptılar'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, Fox News Televizyonu'nda program yapan oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump'a, suikast girişiminin yıl dönümü sebebiyle röportaj verdi. 13 Temmuz 2024'te seçim mitingi sırasında yaşadığı silahlı saldırı için "Unutulmaz bir andı, tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ve vuruldum" diyen Trump, olaydan sonra FBI ve Gizli Servis tarafından kendisine defalarca bilgi verildiğini ve bundan memnun olduğunu belirtti.

Trump, "(Saldırganın olduğu binaya birini koymaları gerekirdi. Bu bir hataydı. Yerel polisle iletişim kurup bağlantı halinde olmaları gerekirdi. Yani olmaması gereken hatalar yapıldı" ifadelerini kullandı. Yine de kolluk kuvvetlerine büyük bir güveni olduğunu belirten Trump, başkan olmanın yarış arabası sürücüsü veya rodeocu olmaktan çok daha tehlikeli bir meslek olduğunu kaydetti.

Trump'tan Uğradığı Suikast Girişiminde Güvenlik Eleştirisi! 'Hatalar Yaptılar' - Resim : 1

'SEL FELAKETİNDE ÇOK UYARI ALDILAR'

Trump, Teksas'ta 4 Temmuz'da meydana gelen, 129 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de kaybolduğu sel felaketi hakkındaki soruya ise uyarı sistemlerinin çok erken defalarca çalıştığını öne sürerek, "Oldukça tehlikeli bir bölge, belki de zil çalmalıydı, bir şeyler çalmalıydı, çok fazla uyarı almışlardı ama gece geç saatlerdeydi" dedi.

Ülkenin başkanı olarak sel felaketinden herkesten daha fazla üzüldüğünü belirten Trump, "Çünkü bir ülkenin başındasınız ve kötü bir şey olmasını istemiyorsunuz. Ama maalesef hayat böyle ilerlemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BIDEN TARİHİN EN KÖTÜ BAŞKANIYDI'

Trump, yaklaşık 30 dakika süren mülakatı boyunca eski başkan Joe Biden'a sert eleştiriler yönelterek, "Ülkemizin tarihindeki en kötü başkandı, hiç kimse ülkemize bu kadar zarar vermedi ve şimdi biz bunu düzeltiyoruz" diye konuştu.

Düzensiz göçmenlere karşı politikaları, vergi indirimi yasası ve gümrük vergileri gibi gündemdeki diğer konulara da değinen Trump, ilk başkanlık döneminde tavsiye üzerine kabinesine aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi bazı "aptal" isimlerle çalıştığını ancak şu an kabinesinin birbiriyle uyumlu harika insanlardan oluştuğunu söyledi.

Trump, röportajın sonunda, "Nasıl hatırlanmak isterdiniz?" sorusunda, "İyi ve aynı zamanda ülkemizi kurtaran biri olarak. Ülkemizin çöküşe doğru gittiğine gerçekten inanıyordum, uçurumun kenarındaydı. Gerçekten ülkemizi kurtaran adam olarak anılmak isterim" diye yanıt verdi.

Trump'tan Uğradığı Suikast Girişiminde Güvenlik Eleştirisi! 'Hatalar Yaptılar' - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'nın Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Trump'ın 'Jeffrey Epstein' Açıklaması Tartışma Yarattı! 'İstismar Dosyalarını Niye Bu Kadar Önemsiyorsunuz?'Trump'ın 'Jeffrey Epstein' Açıklaması Tartışma Yarattı! 'İstismar Dosyalarını Niye Bu Kadar Önemsiyorsunuz?'Dünya
Trump AB'ye de 'Savaş' Açtı! Dünyada Tüm Dengeler Değişecek, Tarih Verdi: 51 Ülke Kara ListedeTrump AB'ye de 'Savaş' Açtı! Dünyada Tüm Dengeler Değişecek, Tarih Verdi: 51 Ülke Kara ListedeEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Suikast
Son Güncelleme:
Tahran'dan Net Uranyum Mesajı: Zenginleştirme Hakkımızdan Vazgeçmeyiz Tahran'dan Net Uranyum Mesajı: Zenginleştirme Hakkımızdan Vazgeçmeyiz
Trump'ın 'Jeffrey Epstein' Açıklaması Tartışma Yarattı! 'İstismar Dosyalarını Niye Bu Kadar Önemsiyorsunuz?' Trump'ın 'Jeffrey Epstein' Açıklaması Tartışma Yarattı!
Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş
Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor... Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor...
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti TRT Yönetim Kurulu Değişti
Ankara'da 26 Katlı Binada Korkutan Yangın: Çok Sayıda Kişi Dumandan Etkilendi Ankara'da Korku Dolu Anlar! 26 Katlı Binada Yangın
Adıyaman Belediyesi'nden Tutdere Soruşturmasına İtiraz: Makamı Arandı, Suç Bulunamadı Adıyaman Belediyesi'nden Tutdere Soruşturmasına İtiraz: Makamı Arandı, Suç Bulunamadı
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu Aliyev'den Cumhurbaşkanı'na Tebrik Telefonu