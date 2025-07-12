Tahran'dan Net Uranyum Mesajı: Zenginleştirme Hakkımızdan Vazgeçmeyiz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da düzenlenen diplomatik toplantıda, İsrail ve ABD'nin İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimi altındaki nükleer tesislerine yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Arakçi, saldırılar sonucu sadece tesislerin değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) da açıkça ihlal edildiğini söyledi.

IAEA ve kurumun Genel Direktörü'nün saldırılar karşısında sessiz kalmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Arakçi, "Bu saldırılar İran'ın nükleer altyapısına zarar verdi. Ancak en büyük zarar, uluslararası kuralların ve güvenin sarsılmasıdır" dedi.

Arakçi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini sürdürdüğünü ancak yeni süreçte tüm ilişkilerin İran Meclisi'nin çıkardığı yasalar doğrultusunda Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yürütüleceğini açıkladı. Ajansın taleplerinin ise İran'ın ulusal çıkarları gözetilerek, her durumda ayrı ayrı değerlendirileceğini vurguladı.

Toplantıda nükleer müzakerelere dair mesajlara da değinen Arakçi, bazı aracı ülkeler üzerinden görüşmelerin yeniden başlatılması yönünde sinyaller aldıklarını belirtti. Ancak İran'ın, uranyum zenginleştirme hakkını tanımayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: DHA