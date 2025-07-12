Fransız Medyasından Çarpıcı 'Suriye' ve ' İsrail' İddiası

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Fransız haber ajansı AFP'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Azerbaycan'ın arabuluculuğunda İsrailli ve Suriyeli yetkililer bugün Bakü'de bir araya gelecek.

Haberde, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın Azerbaycan ziyareti kapsamında, iki ülkenin temsilcilerinin gün içerisinde Bakü’de görüşeceği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmenin Şara'nın doğrudan katılımı olmadan gerçekleşeceğini ifade etti. Ayrıca, görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin İsrail’in Suriye'deki askeri faaliyetleri olacağı aktarıldı.

Kaynak: İHA