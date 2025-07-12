SOCAR İle Suriye Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

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Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Azerbaycan temasları kapsamında SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptının imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, mutabakat zaptının Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir tarafından imzalandığı ifade edildi.

Mutabakat zaptının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA