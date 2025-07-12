Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan’da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan’da
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Şara, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakanı Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Şara, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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