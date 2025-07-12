ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'den Fazla Personelini İşten Çıkardı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, 1300'ün üzerinde personelinin işine son verme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı binası lobisinde ve kapı önünde toplanan personel, binayı ellerinde taşıdıkları kişisel eşyalarıyla terk eden arkadaşlarını alkışlayarak teselli etti.

Bir gün önce işten çıkarılmaların başlayacağını ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, personele gönderdiği elektronik postayla duyurmuştu.

"ŞİŞİRİLMİŞ" VE "BOĞULMUŞ"

İşten çıkarmalar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mayıs ayında açıkladığı yeniden yapılanma planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Rubio, Bakanlığını "şişirilmiş" ve bürokrasi tarafından boğulmuş olarak tanımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı, yapılan değişikliklerin Bakanlığı temel Amerikan değerleriyle daha uyumlu hale getireceğini ve "radikal siyasi ideoloji" odaklarını temizleyeceğini belirtti.

ABD medyasına sızan Bakanlık iç yazışmasına göre işten çıkarmalar, 1107'si memur, 246'sı diplomat olmak üzere toplam 1353 kişiyi kapsıyor.

Kaynak: AA