ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'den Fazla Personelini İşten Çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1300'ün üzerinde personelini işten çıkarttı. Kararın, Bakan Rubio'nun Mayıs ayında açıkladığı yeniden yapılanma planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Son Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'den Fazla Personelini İşten Çıkardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1300'ün üzerinde personelinin işine son verme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı binası lobisinde ve kapı önünde toplanan personel, binayı ellerinde taşıdıkları kişisel eşyalarıyla terk eden arkadaşlarını alkışlayarak teselli etti.

Bir gün önce işten çıkarılmaların başlayacağını ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, personele gönderdiği elektronik postayla duyurmuştu.

"ŞİŞİRİLMİŞ" VE "BOĞULMUŞ"

İşten çıkarmalar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mayıs ayında açıkladığı yeniden yapılanma planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Rubio, Bakanlığını "şişirilmiş" ve bürokrasi tarafından boğulmuş olarak tanımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı, yapılan değişikliklerin Bakanlığı temel Amerikan değerleriyle daha uyumlu hale getireceğini ve "radikal siyasi ideoloji" odaklarını temizleyeceğini belirtti.

ABD medyasına sızan Bakanlık iç yazışmasına göre işten çıkarmalar, 1107'si memur, 246'sı diplomat olmak üzere toplam 1353 kişiyi kapsıyor.

Trump, Sel Felaketinden Etkilenen Texas'ta İncelemelerde BulunduTrump, Sel Felaketinden Etkilenen Texas'ta İncelemelerde BulunduDünya

ABD Dışişleri’nde Tasfiye; Gözyaşları ve Protestolar Eşliğinde AyrıldılarABD Dışişleri’nde Tasfiye; Gözyaşları ve Protestolar Eşliğinde AyrıldılarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Trump, Sel Felaketinden Etkilenen Texas'ta İncelemelerde Bulundu Trump, Sel Felaketinden Etkilenen Texas'ta İncelemelerde Bulundu
Trump Şimdi de 'Superman' Oldu! Beyaz Saray Paylaştı, Sosyal Medyayı Salladı Trump Şimdi de 'Superman' Oldu
Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına Doymuyor Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına Doymuyor
Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!
Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı