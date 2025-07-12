NASA Görüntüledi! Mars’ın Sırları Çözülüyor: Bir Zamanlar Suyla mı Kaplıydı?

Mars'ta antik nehir yataklarına ait izler bulundu. Open University'den bilim insanları, NASA uydularından elde edilen görüntülerde, 3,7 milyar yıl önce suyla dolu vadiler ve kraterler keşfetti. Bu bulgular, Kızıl Gezegen’in geçmişte yaşama daha elverişli bir ortam sunduğunu gösteriyor.

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NASA Görüntüledi! Mars’ın Sırları Çözülüyor: Bir Zamanlar Suyla mı Kaplıydı?
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Mars'ın milyonlarca yıl önce nehirlerle dolu bir gezegen olduğunu gösteren yeni kanıtlar gün yüzüne çıktı. Open University'de doktora çalışmalarını sürdüren Adam Losekoot ve araştırma ekibi, NASA'ya ait Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ve Mars Global Surveyor uydularından elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinde yürüttükleri incelemelerde, yüzeyde eski nehir yataklarına ait izler keşfetti.

NASA Görüntüledi! Mars’ın Sırları Çözülüyor: Bir Zamanlar Suyla mı Kaplıydı? - Resim : 1

Ekip, Mars'ın güney yarımküresinde yer alan ve “Noachis Terra” (Nuh'un Toprakları) olarak bilinen bölgede, “fluvial sinuöz sırtlar” adı verilen tortul yapıları ortaya çıkardı. Bu sırtlar, eski nehir yataklarında biriken tortuların zamanla sertleşip, çevresindeki daha yumuşak zeminin erozyona uğramasıyla gün yüzüne çıkmasıyla oluşuyor.

Yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayan çalışmada, bazı nehirlerin birkaç yüz metre genişliğe ve 3 ila 4 kilometre uzunluğa sahip olduğu, daha büyük yapıların ise 1,6 kilometreye kadar genişleyebildiği belirlendi. Uydudan alınan görüntülerde, bazı nehirlerin kraterleri doldurduktan sonra duvarlarını aşarak akışlarına devam ettikleri de gözlemlendi.

NASA Görüntüledi! Mars’ın Sırları Çözülüyor: Bir Zamanlar Suyla mı Kaplıydı? - Resim : 2

Bu keşif, Mars'ın yaklaşık 3,7 milyar yıl önce bugünkü kuru ve soğuk halinden çok daha farklı bir çevreye sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, o dönemde gezegenin daha kalın bir atmosfere ve yüzeyinde sıvı halde suya sahip olduğunu belirtiyor. Ancak zaman içinde Mars'ın manyetik alanının zayıflamasıyla atmosfer büyük ölçüde Güneş rüzgarları tarafından aşındı ve suyun çoğu uzaya kaçtı.

Elde edilen bulgular, antik Mars'ta yaşama elverişli koşulların sanılandan daha yaygın olabileceğine işaret ederken, gezegendeki suyun zaman içindeki değişimini daha iyi anlamamıza da katkı sağlıyor.

'Dünyadaki Mars' Beyaza Büründü'Dünyadaki Mars' Beyaza BüründüYurttan Haberler

Kaynak: DHA

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