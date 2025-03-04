'Dünyadaki Mars' Beyaza Büründü
Sivas’ta ‘Dünyadaki Mars’ olarak bilinen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışıyla beyaza bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kaynak: İHA
Sivas’ta Mars yüzeyini andıran ve ‘Dünyadaki Mars’ olarak bilinen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kayalıklar, kızıl rengi ve oval yapısıyla dikkat çekerken, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan bölge, kışın sessizliğe büründü.
Eğribucak Kayalıkları’nın karla kaplanan eşsiz manzarası, dron ile havadan görüntülendi.