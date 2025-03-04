'Dünyadaki Mars' Beyaza Büründü

Sivas’ta ‘Dünyadaki Mars’ olarak bilinen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışıyla beyaza bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kaynak: İHA

Kar Yağışı Sivas
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'Dünyadaki Mars' Beyaza Büründü - Resim: 1

Sivas’ta Mars yüzeyini andıran ve ‘Dünyadaki Mars’ olarak bilinen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışıyla beyaza büründü.

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'Dünyadaki Mars' Beyaza Büründü - Resim: 2

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kayalıklar, kızıl rengi ve oval yapısıyla dikkat çekerken, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan bölge, kışın sessizliğe büründü.

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'Dünyadaki Mars' Beyaza Büründü - Resim: 3

Eğribucak Kayalıkları’nın karla kaplanan eşsiz manzarası, dron ile havadan görüntülendi.

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'Dünyadaki Mars' Beyaza Büründü - Resim: 4
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'Dünyadaki Mars' Beyaza Büründü - Resim: 5
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