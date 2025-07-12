Trump AB'ye de 'Savaş' Açtı! Dünyada Tüm Dengeler Değişecek, Tarih Verdi: 51 Ülke Kara Listede

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Göreve geldiği 20 Ocak 2025 tarihinden beri katı vergi uygulamalarıyla küresel piyasalarda dengeleri değiştiren ve birçok ülkenin ekonomisine büyük bir darbe vuran ABD Başkanı Donald Trump, haftalardır devam eden ve kapsamlı bir anlaşmaya varılamayan müzakerelerin ardından gümrük vergilerini duyurmaya devam ediyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bu kez de Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a gönderdiği mektupta, ülkenin ABD'ye kaçak göçmen girişinin ve fentanil akışının önlenmesinde yardımcı olduğunu, ancak Kuzey Amerika'nın "uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına" dönüşmesini engellemek adına yeterli çaba göstermediğini iddia etti. Trump, "Meksika bana sınırın güvenliğini sağlamada yardımcı oluyor, ancak Meksika'nın yaptıkları yeterli değil. Meksika, Kuzey Amerika'nın tamamını uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına çevirmeye çalışan kartelleri hala durduramadı" sözlerine yer verdi.

'MİSİLLEME YAPARSANIZ DAHA ÇOK VERGİ KOYARIM'

ABD Başkanı, Avrupa Birliği'ne gönderdiği mektupta ise ABD'nin ticaret açığının ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Trump, mektupta, "Avrupa Birliği ile ticaret ilişkilerimizi yıllarca görüştük ve gümrük tarifeleri, gümrük dışı politikalarınız ile ticaret engellerinizden kaynaklanan bu uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşmamız gerektiği sonucuna vardık. İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak" ifadelerini kullandı. Trump, AB veya Meksika'nın yeni vergilere misilleme yapması halinde daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu.

51 ÜLKEYE EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, bu hafta Japonya, Güney Kore, Kanada ve Brezilya dahil çok sayıda ülkeye yeni gümrük vergileri ve ayrıca bakıra yüzde 50 gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu. Trump, son olarak bugünkü mektuplarıyla 24 ülkeye ve 27 üyeli Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi getirmiş oldu.

AB'DEN YANIT: MİSİLLEME YAPACAĞIZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 30 vergi kararına tepki gösterdi. Trump'tan AB'ye yönelik revize edilmiş gümrük vergisi oranı ve yeni zaman çizelgesini içeren mektup aldıklarını söyleyen von der Leyen, "AB ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanması Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacak şekilde temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD ile 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan von der Leyen, "Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız” dedi.

Kaynak: DHA-İHA