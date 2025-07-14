Gazze'de Yemek Kuyruğunda Kanlı Saldırı! İsrail Yine Yardım Bekleyen Sivilleri Hedef Aldı

İsrail, Gazze'deki kanlı saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail ordusunun Refah'ta yiyecek almak için toplanan Filistinlilere rastgele ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, İsrail, ABD yönetimi ve onların destekçisi ülkelerin, bu suçun tam sorumlusu olduğu ifade edildi.

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İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere yönelik eylemleri devam ediyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan ABD destekli sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yakınlarında yiyecek almak için toplanan Filistinlilere rastgele ateş açtığı bildirildi.

'YARDIM ÖLÜMCÜL BİR TUZAK OLARAK KULLANILIYOR'

Medya Ofisi tarafından o anlara ilişkin bir görüntü de paylaşılırken, "İsrail işgali, günlük olarak yiyecek bulmak amacıyla ‘ölüm tuzakları' çevresinde toplanan aç sivilleri bu şekilde öldürüyor. Yaklaşık 140 gündür süren bir aç bırakma politikası kapsamında işgal, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engelliyor. Sözde ‘ABD-İsrail yardım merkezi' yakınında aç sivillere yönelik yoğun ateş sahnesi, ahlaki çöküşün doruğunu ve tam teşekküllü bir suçu temsil ediyor. İşgal, yardımı ölümcül bir tuzak olarak kullanmaya devam ediyor ve en yoksul, en aç insanları hain kurşunlarla hedef alıyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL, ABD VE DESTEKÇİSİ ÜLKELER TAM SORUMLU GÖSTERİLDİ

Açıklamada, İsrail, ABD yönetimi ve onların destekçisi ülkeler, bu suçun tam sorumlusu olarak gösterildi. Söz konusu suçun, dünyanın sessiz kaldığı bir ortamda her gün canlı yayınlarda işlendiği vurgulandı.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nin en son istatistiklerine göre, ABD-İsrail yardım dağıtım merkezlerinden yiyecek almaya çalışırken 805 Filistinli öldürüldü, 5 bin 252 Filistinli yaralandı, 42 Filistinli ise kayıp olarak kayıtlarda yer alıyor.

Gazze'den Açıklama... 773 Kişi Yardım Kuyruğunda ÖldürüldüGazze'den Açıklama... 773 Kişi Yardım Kuyruğunda ÖldürüldüDünya

Kaynak: İHA

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