Gazze'den Açıklama... 773 Kişi Yardım Kuyruğunda Öldürüldü

Gazze'deki hükümet, ABD-İsrail güdümlü Gazze Yardım Vakfı'nın devreye girmesinden bu yana yardım almaya çalıştığı sırada 773 kişinin öldürüldüğünü, 5 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Gazze'den Açıklama... 773 Kişi Yardım Kuyruğunda Öldürüldü
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs'tan bu yana İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar toplam can kaybının 773'e, yaralı sayısının ise 5 bin 101'e yükseldiği, 41 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydedildi.

İsrail'in, "aç bıraktığı" Filistinlilere yönelik işlemeyi sürdürdüğü suçların şiddetle kınandığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki katliamların yasal, insani ve tarihi sorumluluğunun, savaşı destekleyen ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın başını çektiği ülkelere ait olduğu dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve dünyaya, sınır kapılarını açması, ablukayı kaldırması ve Gazze Şeridi'ne yardımların girmesine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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