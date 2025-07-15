Zelenskiy’i Moskova'yı Vurmaya Teşvik Etti mi? Trump'tan İddialara Net Yanıt

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ABD Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan 'saldırı sorusu' iddialarının ardından açıklamada bulundu.

'ZELENSKIY MOSKOVA'YA SALDIRMAMALI'

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırmaması gerektiğini belirtti. Donald Trump, bir taraf tutmadığını sadece savaşın bitmesini istediğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Financial Times çıkan bir haberde, Donald Trump'ın, Volodimir Zelenskiy'e ülkesinin Kiev'e uzun menzilli silahlar sağlaması durumunda Moskova'yı vurup vuramayacaklarını sorduğu iddia edilmişti. Haberde Trump'ın 4 Temmuz'da yaptığı görüşmede Zelenskiy'e açıkça, "Volodimir, Moskova'yı vurabilir misin? St. Petersburg'u da vurabilir misin?" diye sorduğu öne sürüldü. Zelenskiy ise iddiaya göre bu soruya "Kesinlikle… Eğer bize silahları verirseniz yapabiliriz" yanıtını verdiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi