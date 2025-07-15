Trump ve Zelenskiy Telefonda Görüştü: 'İlişkilerimiz Çok İyi'

Ukrayna lideri Zelenskiy, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde barış süreci ve savunma iş birliğini ele aldı. Zelenskiy, görüşmenin olumlu geçtiğini ve ilerleyen dönemde daha sık temas kuracaklarını açıkladı.

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Trump ve Zelenskiy Telefonda Görüştü: 'İlişkilerimiz Çok İyi'
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede Rusya’nın saldırılarının sona erdirilmesi ve adil barışın sağlanması konularında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, “Çok güzel bir sohbet oldu” dedi.

Zelenskiy, Trump’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştığını söyleyerek, “İlişkilerimizin bu kadar iyi olması ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaya çalışması önemli” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Ukrayna’nın savunma kapasitesini artıracak adımlar ve barış süreci için atılabilecek yeni hamleler de ele alındı. Zelenskiy, barış için tüm çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgularken, Trump ile bundan sonra daha sık temas kuracaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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Donald Trump Volodimir Zelenskiy
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