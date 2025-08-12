Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor
Prof. Dr. Canan Karatay, kendine has reçeteleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tıkalı damarları açan ve cildi 5 kat gençleştiren bu gizli iksir ömrünüze ömür katacak. Genellikle tek başına tükettiğimiz bu besinleri karıştırınca ortaya adeta atom bombası çıkıyor. Faydalarını duyuna sabah akşam tüketeceksiniz. İşte Canan Karatay’ın hem gençleştiren hem de vücudu baştan aşağı tamir eden o karışımı…
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan tahinin bu faydalarını duyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. Tahini pekmezle karıştırıp saf halde tüketmenin daha faydalı olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, gizli iksirinin faydalarını tek tek sıraladı. Sabahları aç karnına tahin limon karışımın tüketilmesi konusunda tavsiyede bulunan Canan Karatay, bu karışımın cildi yenilediğini ve tıkalı damarları açtığını belirtti. Peki tahinin faydaları neler? Tahin pekmez karışımı nelere iyi gelir? İşte tüm merak edilenler!
Canan Karatay, tahinin kan dolaşımını düzenlediğini ve tıkalı damarları tedavi ettiği ifade etti. Tahin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmesinin yanında kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıkları ve felç riskini de azaltır. Ayrıca tahinin içindeki kalsiyum ve magnezyum da kan basıncını düşürmekte etkilidir.
CANAN KARATAY’DAN YAŞLANDIRMAYI DURDURAN GİZLİ İKSİR
Eski şifa kitaplarında birçok hekim tarafından tavsiye edilen tahin limon karışımı, sadece kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici değil aynı zamanda enerji depolarını güçlendirici oluşuyla öne çıkıyor. Kadın ve erkeklerde doğurganlığı artıran tahin, kısırlık riskini azaltır.
İÇERİĞİNDE BOL MİKTARDA E VE B VİTAMİNİ BULUNDURUR
Ayrıca tahin üretimindeki ana maddelerden olan susam tohumları, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olan amino asitler, E vitamini, B vitamini, mineraller ve yağ asitlerini içerir.
Tahin, içerdiği Omega 3 ve Omega 6 sayesinde sinir hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler ve sinir sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde tahin, hafızayı güçlendirir, beynin işleyişine katkı sağlar.
TAHİN LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI NELER?
Tahin hem kemik sağlığını güçlendirir hem de kan hücrelerini artırarak vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bir yemek kaşığı doğal tahinin içine 3 damla limon sıkın. Bunu her sabah düzenli olarak tüketin. Tahin limon karışımı sadece kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici değil aynı zamanda enerji depolarını güçlendirir.
Kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırır. Bu sayede kısırlık riskini sıfırlar. Anne ve baba olmak isteyenler için doğal bir ilaçtır. Vücuttaki tüm toksinleri söker atar. Bu sayede ödem birikmesini engeller.
AKCİĞERİ TEMİZLER
Günlük ihtiyaç duyulan kalsiyum, magnezyum, fosfor ve bakır gibi maddelerin eksikliğini giderir. Akciğerleri temizler.
Solunum güçlüğünü en aza indirir. Ayrıca sigaradan hasar almış akciğer kapakcıklarını yeniler.