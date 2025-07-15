Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yakıt fiyatlarındaki artış, sürücüleri her geçen gün daha ekonomik araç kullanımı konusunda yeni yöntemler aramaya yöneltiyor. İngiltere’de gündem olan yolcu koltuğuna su dolu bir kase yerleştirmek, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. ChooseMyCar.com adlı platformun uzmanları tarafından önerilen bu yöntem, agresif sürüş alışkanlıklarının fark edilmesine yardımcı oluyor.

Yolcu koltuğuna sabitlenen ve içi bir miktar suyla doldurulan küçük bir kase, sürüş sırasında ani hareketlerin tespit edilmesini sağlıyor. Sert fren ya da ani hızlanma durumunda su taşarak sürücüyü uyarıyor.

Uzmanlara göre bu basit uygulama, sürücünün hem yakıt tüketimini azaltmasına hem de daha dikkatli ve yumuşak araç kullanmasına katkı sağlıyor. Suyun taşması, aslında “yakıtın da taştığı” yani boşa harcandığı anlamına geliyor.

KAZANDIRDIĞI SADECE YAKIT DEĞİL

Yöntem yalnızca yakıt tasarrufu sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda lastik ömrünü uzatıyor, motoru koruyor ve çevreye verilen zararı da azaltıyor. Sürüş sırasında kasedeki suyun hareketlerini gözlemlemek, gaz ve fren kontrolünü daha bilinçli hale getiriyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bu sıra dışı öneri kısa sürede sosyal medyada popüler hale geldi. Kimi kullanıcılar bu yöntemi “evde verilen yakıt ekonomisi dersi” olarak tanımlarken, kimileri ise artık vazgeçemedikleri bir alışkanlık haline geldiğini dile getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi