Teoman vasiyetini açıkladı: "Birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek"

"Sayın Bay Rock Yıldızı" isimli çıkarttığı ilk romanıyla gündemde olan ünlü Rock yıldızı Teoman yeni açıklamalarda bulundu. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Teoman vasiyetini açıkladı.

"Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım" diyen Teoman devamında "Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" dedi.

İTİRAF ETTİ

Teoman kızıyla ilgili itirafta bulundu. "Kendimi baba olarak çok beğenmiyorum ama kızımın bu konuda derdi yok" ifadelerini kullanan Teoman "Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum" dedi.