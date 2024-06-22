Müjdeli haberi eşi duyurdu: Güldür Güldür'ün yıldızı baba oluyor

Senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte yazıp, başrolünde oynadığı "Prens" dizisiyle gündemden düşmeyen Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi.

BABA OLUYOR

2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok baba oluyor. Altınok'un eşi Cansu Diktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile hamile olduğunu açıkladı.

"6.5 AYLIK GÖBEK VE BEN"

Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımına "Bu fotoğraflar konmadan olmuyormuş. Mutlu bayramlar dileriz 6.5 aylık göbek ve ben" notunu düştü.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Giray Altınok ise "Oy oy oy... Güzelliğe bak hele" şeklinde yorum yaptı.