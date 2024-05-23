Teoman, 1000'inci hafta için söyledi: "Benim Annem Cumartesi"

27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek gözaltında kaybolan ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayanlardan oluşan Cumartesi Anneleri nöbetinin bininci haftasına girdi. Nöbetinin 1000. haftası nedeniyle sanatçı Teoman Bandista’nın “Benim Annem Cumartesi” şarkısını seslendirdi.

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Teoman, 1000'inci hafta için söyledi: "Benim Annem Cumartesi"

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı'ndaki nöbetinin 1000. haftası nedeniyle sanatçı Teoman Bandista’nın “Benim Annem Cumartesi” şarkısını seslendirdi.

Gözaltında kaybolan yakınları için 27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri'nin yaptıkları eylem 1000. haftasına giriyor. Kayıp yakınlarına destek veren Sanatçı Teoman, cumartesi günü 1000. kez bir araya gelecek olan Cumartesi Anneleri için Bandista grubunun yazdığı 'Benim Annem Cumartesi' şarkısını tekrar seslendirdi. Teoman’ın seslendirdiği şarkı, Cumartesi annelerinin sosyal medya hesabı X’de paylaşıldı.

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Kaynak: ANKA

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