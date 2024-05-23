Resmi evrakta “Yabancı Terörist Savaşçı” denildi: Devlet eliyle 'kuş' gibi sınıra bırakıldı

Türkiye'de milyonlarca göçmen yaşıyor.

Suriye iç savaşı, Afganistan’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesi, Orta Doğu ve Afrika’da yaşanan diğer krizler sebebiyle göç alan Türkiye'ye, sayıları azımsanmayacak ölçüde kaçak sığınmacı da geliyor.

Resmi verilere göre, 3 milyon 115 bin 536 Suriyeli sığınmacı Türkiye’de ikamet ediyor. Kayıt dışı olan ve bu sebeple resmi verilere konu olmayan mülteci sayısının ise çok daha fazla olduğu söyleniyor.

Ülke göç sorunu altındayken yeni bir kaçak sığınmacı haberi gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre, Suriye'de bir terör örgütüne üye olan Samer Elbo isimli bir kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı, Elbo'nun kendi talebi doğrultusunda ise Bursa İl Göç İdaresi’nin şahsın geri dönüşü için İçişleri Bakanlığı'na ve Hatay Valiliği'ne bir belge gönderdiği ortaya çıktı.

'YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇISI'

Göç İdaresi'nin, 12 Ağustos 2021 tarihinde bakanlık ve valiliğe gönderdiği belgede şu ifadelere yer verdi:

“Suriye uyruklu YTS (Yabancı Terörist Savaşçısı) 13.01.1993 doğumlu Samer Elbo isimli yabancının Hatay Cilvegözü Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan gönüllü geri dönüş işlemleri planlanmaktadır. Bahsi geçen yabancı ile yapılan görüşmelerde gönüllü olarak ülkesine dönmeyi beyan etmiş ve bu hususta müdürlüğümüze dilekçe ile müracaatta bulunmuşlardır.”

Terkoğlu konuyla ilgili ayrıca şunları aktardı:

"Belge, “adı geçen yabancının teslim alınıp ülkemizden çıkışının yaptırılması” ifadeleriyle tamamlanıyor. Siz de “Nasıl yani?” dediniz. Resmi evrakta “Yabancı Terörist Savaşçı” olarak geçen biri, nasıl oluyor da devletin imkânlarıyla sınıra götürülüp kuş gibi bırakılıyor? Elbette ben de şaşırdım. İçişleri Bakanlığı kaynaklarını arayıp sordum. Bakanlık kaynakları söz konusu belgeyi teyit ederken tuhaflığın aslında yaşadığımız gerçeklikten kaynaklandığını anlattı.

'BURSA’DAN ALINIP HATAY’DA CİLVEGÖZÜ KAPISI’NA BIRAKILMIŞ'

Şöyle ki, Türkiye’ye yasadışı şekilde girmiş bir yabancı yakalandığında önce Türkiye’de suç işleyip işlemediğine bakılıyor. Herhangi bir suça karışmışsa yargılanıyor. Ya karışmamışsa? Güvenlik bürokrasisinden istihbarat isteniyor. Yani söz konusu göçmen, Suriye’deki bir terör örgütünün mensubu mu sorusu soruluyor. Belgede geçen Samer Elbo için belli “evet” cevabı alınmış. İşte bu noktada tuhaflık başlıyor. Samer Elbo gibi “yabancı terörist savaşçı”lar Türkiye’de tespit edilmiş bir suç işlemedikleri için yargılanmıyor. Toplanma merkezlerine götürülerek burada bekletiliyor. Uluslararası hukukta Suriye savaş bölgesi sayıldığı, Türkiye ile Suriye arasında mevcut durumda suçluların iadesi prosedürü uygulanamadığı için Suriye devletine de teslim edilmiyor. Hiçbir üçüncü ülke de bir teröristi ülkesine kabul etmiyor. Haliyle “yabancı terörist savaşçı”nın kendi isteğiyle dilekçe vererek “Ülkeme döneyim bari” demesi bekleniyor. Belgeden anlaşılana göre Samer Elbo bu dilekçeyi vermiş. Bursa’dan alınıp Hatay’da Cilvegözü Kapısı’na bırakılmış. Yürüye yürüye sınırın karşı tarafına geçmiş. Muhtemel ki Suriye’deki terörist arkadaşlarına kavuşmuş, terör faaliyetlerine devam etmiş. Bilemiyoruz ama belki de becerebilirse Türkiye’ye yeniden geçmeye çalıştı."

Kaynak: Gerçek Gündem