Cezaevinden yönetiyordu... "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi

İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda elebaşılığını cezaevindeki “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda, elebaşılığını cezaevindeki “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir'de MAHZEN-48 operasyonu düzenlendiği belirtti.

Yerlikaya, operasyonda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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Ali Yerlikaya Operasyon Suç örgütü
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