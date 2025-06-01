Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti

3 AYDAN 6 AYA ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Yeni düzenleme kapsamında, nakit avans ve taksitli nakit avans üst limitinin 50 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca, mevcut 3 aylık taksit süresinin 6 aya çıkarılması da gündemde. Bankacılık sektörü ise bu sürenin kademeli olarak yeniden 12 aya kadar uzatılmasını talep ediyor.