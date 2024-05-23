Sezen Aksu'dan AKP'nin sokak hayvanlarının "uyutulması" teklifine tepki: Neden akla ilk yok etmek gelir!

AKP’nin sokak köpeklerinin “uyutulması”nı öngören yasa teklifi hazırladığı haberi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. İktidarın sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifine tepki gösteren Sezen Aksu, "Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir…" dedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Aksu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada’ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum. Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla “Hayırsız Ada” diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok.

Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir…

Sezen Aksu…”