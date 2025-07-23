Fahriye Evcen’den 130 Bin Beğeni Toplayan Poz! Peş Peşe Sıraladı, Bir Tanesi Gündem Oldu
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen’in Instagram hesabından paylaştığı tatil pozları büyük beğeni topladı. Yeşil neon mayosu ile verdiği pozları peş peşe sıralayan ünlü oyuncu, fit tarzı ile takipçilerinden tam not aldı.
2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 Ocak ayında ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almışlardı.
Son olarak Fransa'nın Colmar ve Strazburg gibi turistik şehirlerinde tatil yapan çift, Fransa'daki tatilde adeta ikinci balayı keyfi yaşamıştı.
NEON MAYOSU ÇOK BEĞENİLDİ
Tatil sırasında sık sık sosyal medyada fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Neon yeşili mayosuyla güneşlenen Fahriye Evcen, fiziği ve güzelliğiyle de adından söz ettirdi.
NEJLA OLARAK HAFIZALARA KAZINDI
Yaprak Dökümü dizisinde Necla karakterini canlandırarak üne kavuşan Fahriye Evcen, yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu dizisinde Feride karakteri ile kariyerini üst basamağa taşımıştı.
Başrolü paylaştığı Burak Özçivit ile daha sonra Aşk Sana Benzer filmiyle tekrar sinemaya dönmüştü.