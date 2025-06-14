Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Tatil Kareleri: Yeni İmajına Herkes Bayıldı

Ekranların en popüler oyuncu çiftlerin Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte Londra'da tatil yapıyor. Seyahatlerinden kareleri takipçileriyle paylaşan çift beğeni toplarken, Burak Özçivit'in yeni imajı da çok konuşuldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Tatil Kareleri: Yeni İmajına Herkes Bayıldı
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Televizyon ekranlarının en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına oturarak taçlandırdı. Zamanla ailelerini genişletme kararı alan ünlü çift, ilk olarak 2019 yılında oğulları Karan ile ebeveyn olma mutluluğunu yaşadı.

Ardından 2023 yılında da ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına alan çift, bir süredir mutlu aile tablolarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Altı sezon rol aldığı Kuruluş Osman dizisiyle reyting rekorları kıran Burak Özçivit ile bir süredir ekranlardan uzak olan eşi Fahriye Evcen, dizinin final yapması ve çocuklarının okul tatiline girmesiyle tatil sezonunu açtı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Tatil Kareleri: Yeni İmajına Herkes Bayıldı - Resim : 1

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Ünlü çift, İngiltere'nin başkenti Londra'ya olan seyahatlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle Fahriye Evcen'in çok aktif kullandığı sosyal medya hesabından yayımlanan aile fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. Oğulları Karan ve Kerem ile birlikte tatil yapan çifte takipçilerinden birçok özgü içeren yorum geldi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Tatil Kareleri: Yeni İmajına Herkes Bayıldı - Resim : 2

YENİ İMAJI GÖZDEN KAÇMADI

Burak Özçivit'in imaj değişikliği de gözlerden kaçmadı. Uzun yıllardır Kuruluş Osman dizisinde kamera karşısına geçen ve rolü gereği hayatına uzun sakallarıyla devam eden 39 yaşındaki oyuncu, finalden sonra yıllar sonra ilk kez sakallarını kesmiş bir şekilde görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, Burak Özçivit'in bu imajını da çok beğendiklerini dile getirdi.

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