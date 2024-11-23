Kobra Murat Yine Olay Olacak! Balat'ta 4 Katlı Altın Kaplama Bina Yaptırdı: 'Gold Üstüne Aynalar, Kristaller...'

Kobra Murat'ın açıklamaları şöyle:

"Müteahhit Euro yükseldi biz bunun altından kalkamıyoruz diyerek binayı bitiremedi. Ben sözleşmemiz var diye itiraz ettim ama o zaman sen dört duvarı yap, ben kalanını yapayım dedim. O evin parası kadar 20 tane ev parasını fayansa, kalebodura, camcıya, mutfakçıya harcadım. Ama bina çok dehşet olacak. Bir, iki ay sonra bitecek. Dışı gold üstüne aynalar, kristaller, altın kaplama..."