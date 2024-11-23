Kobra Murat Yine Olay Olacak! Balat'ta 4 Katlı Altın Kaplama Bina Yaptırdı: 'Gold Üstüne Aynalar, Kristaller...'
Her sözüyle olay olan Kobra Murat, bir kez daha eviyle gündeme geldi. "Daha önce '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" diyen ve gündem olduktan sonra yanlış anlaşıldığını söyleyen Kobra Murat, şimdi de Balat'ta 4 katlı altın bina yaptırmasıyla konuşuluyor. İşte o çok merak edilen altın kaplama bina...
'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, daha önce katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat daha sonra yanlış anlaşıldığını dile getirmişti. Söylemezsem Olmaz programına katılan Kobra Murat yine gündem oldu.
Dilan Polat ile başlayan fenomenler soruşturması kapsamında MASAK tarafından inceleme altına alınan Kobra Murat, "İki ev parası vergi ödedim" diyerek isyan etti. Avrupa'da Euro ile kadınlar matinesi düzenleyen ve düğünlere katıldığını açıklayan Kobra Murat, Balat'taki 4 katlı altın kaplama binası hakkında da konuştu.
Programın sunucularından Pınar Eliçe Kobra Murat'a 'altın kaplamalı bir bina yaptıracaktın, ne oldu bitti mi o bina?' diye sordu. Kobra Murat ise ''Bir türlü bitmiyor. Müteahhit beni dolandırdı, ben parayı peşin vermiştim'' dedi
Kobra Murat'ın açıklamaları şöyle:
"Müteahhit Euro yükseldi biz bunun altından kalkamıyoruz diyerek binayı bitiremedi. Ben sözleşmemiz var diye itiraz ettim ama o zaman sen dört duvarı yap, ben kalanını yapayım dedim. O evin parası kadar 20 tane ev parasını fayansa, kalebodura, camcıya, mutfakçıya harcadım. Ama bina çok dehşet olacak. Bir, iki ay sonra bitecek. Dışı gold üstüne aynalar, kristaller, altın kaplama..."