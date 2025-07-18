Maden Yasasına Karşı Açlık Grevinin 3’üncü Günündeler, 'Zeytin Kömürden Değerlidir'

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Zeytinlik alanları maden alanına çevirecek yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi üzerine ülkenin farklı yerlerinden Ankara’ya gelen köylüler direnişe devam ediyor. Yasanın geçmesini engellemek isteyen ve 3 gündür açlık grevinde bulunan köylüler bugün bir kez daha TBMM dikmen kapısı önünde eylem yapacak.

468 BİN DÖNÜM ZEYTİN YOK OLACAK

Maden şirketlerine yönelik ‘süper izin’ yasası olarak da bilinen teklifin geçmesi halinde zeytin ve zeytinyağı üretiminde büyük paya sahip Muğla etkilenecek. Yasayla birlikte 26 köyün boşaltılması beklenirken 468 bin dönüm alan ise maden olacak.

Yasa teklifinin meclis komisyonundan geçip genel kurula gelmesine karşı köylüler “Siz kabul oyları kullanmış olsanız da biz kabul etmiyoruz. Bu yasa geçemez. Üç gündür açlık grevinde olan biz köylüler tekrar meclis önünde olacağız. Topraklarımızdan, zeytinlerimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BİR KÖYLÜ AÇLIK GREVİNDE FENALAŞTI

Öte yandan açlık grevinde bulunan köylülerden birisi dün gece fenalaştı. Yapılan açıklamada “Maden yasası maddelerinin alelacele geçirilmesini asla kabul etmiyoruz. Zeytinleri için Ankara'ya gelip açlık grevine başlayan Ayişe ablamız gece saatlerinde fenalaştı. Şimdi durumu iyi. Geri adım yok” dendi.

Kaynak: Haber Merkezi