Ayşe Tokyaz Cinayetiyle İlgili Yeni Gelişme! İki Müfettiş Görevlendirildi

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İçişleri Bakanlığı, 22 yaşında katledilen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetin detayları kan dondururken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine dün sevk edilen ihraç polis Cemil Koç (38), Cemal A., Erhan G., Barış Can A., Necmettin E., Yusuf Ziya S. ve Mustafa Enes A. tutuklanmıştı. Cemil Koç "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 kişi ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, Cemil Koç'un savcılıktaki ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı. Koç, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etmeyerek, Tokyaz'ın evin merdivenlerinden düşerek öldüğünü öne sürdü. Paniklediğini öne süren Koç, arkadaşını arayarak yardım istediğini, valizi aracın bagajına yükleyerek götürdüğünü söylemişti. Koç'un bir taksiciye 500 bin lira teklif ederek valizden kurtulmasını istediği de dosyada yer aldı.

Kaynak: ANKA