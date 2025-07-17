Ayşe Tokyaz Cinayetiyle İlgili Yeni Gelişme! İki Müfettiş Görevlendirildi

Türkiye'yi sarsan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
Ayşe Tokyaz Cinayetiyle İlgili Yeni Gelişme! İki Müfettiş Görevlendirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı, 22 yaşında katledilen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetin detayları kan dondururken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine dün sevk edilen ihraç polis Cemil Koç (38), Cemal A., Erhan G., Barış Can A., Necmettin E., Yusuf Ziya S. ve Mustafa Enes A. tutuklanmıştı. Cemil Koç "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 kişi ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, Cemil Koç'un savcılıktaki ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı. Koç, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etmeyerek, Tokyaz'ın evin merdivenlerinden düşerek öldüğünü öne sürdü. Paniklediğini öne süren Koç, arkadaşını arayarak yardım istediğini, valizi aracın bagajına yükleyerek götürdüğünü söylemişti. Koç'un bir taksiciye 500 bin lira teklif ederek valizden kurtulmasını istediği de dosyada yer aldı.

Ayşe Tokyaz Cinayetinde Eski Polis Cemil Koç'un İfadesi Ortaya Çıktı: 'Merdivenden Düştü'Ayşe Tokyaz Cinayetinde Eski Polis Cemil Koç'un İfadesi Ortaya Çıktı: 'Merdivenden Düştü'Gündem
Katilin Adı Cemil Koç! Ayşe Tokyaz Cinayetinde Vahşet Rotası... Her Şeyi PlanlamışKatilin Adı Cemil Koç! Ayşe Tokyaz Cinayetinde Vahşet Rotası... Her Şeyi PlanlamışGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ayşe Tokyaz
Son Güncelleme:
Akademisyen Volkan Çıdam’dan Boğaziçi Kararına Tepki: 'Kayyıma Biat Etmedim, Dert Olsun Onlara' Volkan Çıdam’dan Boğaziçi Kararına Tepki
Avrupalılar İşte Bu Yüzden Eve Ayakkabıyla Giriyorlar Avrupalılar İşte Bu Yüzden Eve Ayakkabıyla Giriyorlar
Ayşe Tokyaz Cinayetinde Eski Polis Cemil Koç'un İfadesi Ortaya Çıktı: 'Merdivenden Düştü' Ayşe Tokyaz Cinayetinde Cemil Koç'un İfadesi Ortaya Çıktı
Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet
Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak ve Sıcak Alarmı! Termometreler 40 Dereceye Çıkacak Meteoroloji'den Sağanak ve Sıcak Alarmı
Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu! Vize Engelini Gayrimenkulle Aşıyorlar Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu