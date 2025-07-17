Akademisyen Volkan Çıdam’dan Boğaziçi Kararına Tepki: 'Kayyıma Biat Etmedim, Dert Olsun Onlara'

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Boğaziçi Üniversitesi'nde on yılı aşkın süredir görev yapan akademisyen Volkan Çıdam, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada üniversiteye yeniden atanmadığını duyurdu. Çıdam, atanma kriterlerinin tamamını yerine getirmesine rağmen kararın gerekçesiz şekilde kendisine bildirildiğini söyledi.

'KARAR SİYASİ'

Çıdam, paylaşımında “Sıfır gerekçe” ifadesiyle tebligatta herhangi bir açıklama yer almadığını vurgularken, “Verilen karar siyasi olunca gerekçesi de belirtilemiyor olsa gerek” dedi. Kararın Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyım yönetimi tarafından alındığını ifade eden Çıdam, bunun keyfi ve politik bir tutum olduğunu savundu.

"Bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesine on yılı aşkın bir süre boyunca hizmet etmekten onur duydum. Beni bu göreve layık gören çalışma arkadaşlarıma (o dönemde ancak liyakat esaslarına göre hoca olunabiliyordu) ve öğrencilerime müteşekkirim." ifadelerini kullanan Çıdam, görev yaptığı süre boyunca Kant’ın ‘iyi bir insan ve kozmopolit yurttaş’ yetiştirme idealine katkıda bulunmaya çalıştığını vurguladı.

'MÜCADELEYE DEVAM'

"İnsan haklarının, hukuk devletinin ve demokratik mücadelenin önemi üzerine hocalarım, arkadaşlarım ve öğrencilerimle hep beraber düşündük. Öğretirken, öğrendim, ufkum açıldı. Teori-pratik açısından da iyi bir sınav verdik diye düşünüyorum. Kayyım yönetiminin verdiği keyfi karar siyasi. Benim yazdıklarım, siyaseten duruşum ortada." ifadelerini kullanan Çıdam, sosyal medya paylaşımında kararı yargıya taşıyacağını da belirtti. Çıdam, kayyım yönetimine karşı duruşunun açık olduğunu söyleyerek “Otoriterliğe, zulme ve bu kayyım yönetimine asla biat etmedim. Dert olsun onlara. Pek tabi hukuki süreç işleyecek. Kayyımlar gidecek biz kalacağız. Mücadeleye devam. Bir başka deyişle: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.” dedi.