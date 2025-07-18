İBB'ye Yeni Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı! Erdal Erzincan'ın Kardeşi de Listede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da bulunuyor.

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İBB'ye Yeni Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı! Erdal Erzincan'ın Kardeşi de Listede
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla işlem yapıldığı, 4 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ERDAL ERZİNCAN'IN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da bulunuyor.

İBB'ye Yeni Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı! Erdal Erzincan'ın Kardeşi de Listede - Resim : 1

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Erdinç Karataş
Ahmet Kudu
Erdal Günaydın
Muzaffer Hacımustafaoğlu
Can Karataş
Abdullah Karataş
Metin Demirci
Oktay Nuri Çelik
Ali Haydar Özkazanç
Murat Timuçin Altıer
Deniz Erzincan
Ali Cüneyt Özdemir
Gülşen Çokyiğit
Taylan Çokyiğit

İBB'ye yönelik soruşturma çerçevesinde bugüne kadar 97 kişi tutuklanırken, 206 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İBB'ye Yeni Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına AlındıİBB'ye Yeni Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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