İBB'ye Yeni Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı! Erdal Erzincan'ın Kardeşi de Listede

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla işlem yapıldığı, 4 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ERDAL ERZİNCAN'IN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Erdinç Karataş

Ahmet Kudu

Erdal Günaydın

Muzaffer Hacımustafaoğlu

Can Karataş

Abdullah Karataş

Metin Demirci

Oktay Nuri Çelik

Ali Haydar Özkazanç

Murat Timuçin Altıer

Deniz Erzincan

Ali Cüneyt Özdemir

Gülşen Çokyiğit

Taylan Çokyiğit

İBB'ye yönelik soruşturma çerçevesinde bugüne kadar 97 kişi tutuklanırken, 206 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Haber Merkezi