Tartışmalı Yasa Meclis'ten Geçti… Zeytinlikler Artık Madenlere Teslim!

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Tartışmalı Yasa Meclis'ten Geçti… Zeytinlikler Artık Madenlere Teslim!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri süren enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren, kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifle birlikte kanun metninden, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı" ibaresi çıkarılacak.

Kanunla birlikte ayrıca çevreyi etkileyen projelerin tamamı için, "ÇED olumlu kararı alınması" zorunlu olacak. Yatırım şirketleri söz konusu olumlu ÇED kararı alamadığı sürece, onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı alamayacak, proje için yatırıma başlamayacak. ÇED işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek. Çevresel etki değerlendirmesi sürecinde ilgili kurumlar görüşlerini en geç 3 ay içinde verecek. Kurumların ilave süre talep etmeleri halinde en fazla 1 ay ek süre verilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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