Nesyri İle Tüm Zamanların Rekoru Kırabilir

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Transfer döneminin ateşi dinmiyor. On milyonlarca euroluk transfer adımları atan Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ile ciddi bir gelir elde etmek üzere. Fenerbahçe’de özellikle kafa toplarıyla dikkat çeken ve geçen sezon 30 gol kaydeden Youssef En-Nesyri için rekor bonservis elde etmek üzere. Suudi liginden takımların peşinde olduğu Nesyri’nin transferi gerçekleşmesi Ferdi Kadıoğlu’dan elde edilen geliri geride bırakabilir.

40 MİLYON EURO

Kanarya’nın yıldızı için Suudi ekilerinden Neom, All-Hilal ve Al Qadsiah talip oldu. Fenerbahçe’nin beklentisinin ise 40 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.

Africafoot'un haberine göre Nesyri için son olarak Al Qadsiah temasa geçti. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nesyri için Sarı-Lacivert ekip 40 milyon Euro’luk şartı karşılayacak takım ile anlaşama sağlayacak. Nesyri için daha önce beklentinin 35 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.

En-Nesyri geçen sezon takımıyla 52 maçta 30 gol attı ve 7 asist yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi