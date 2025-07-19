'Çocukluk Aşkı' Olmadı, Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye Doğru... Gece Yarısı Paylaştı, Ortalık Karıştı

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Süper Lig'de yeni sezona az bir zaman kala, ligin devleri de transferlerde gaza bastı. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'in Napoli'den transferi için imza aşamasına gelirken, bir yandan da Manchester City'den İlkay Gündoğan transferini bitirmek üzere olduğu konuşuluyor.

Transfer sezonunun başından beri adıyla sarı-kırmızılılarla anılan Hakan Çalhanoğlu tarafında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Inter forması giyen milli futbolcunun Fenerbahçe ile temas halinde olduğu iddiası gündem oldu. Çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu birçok kez söyleyen 31 yaşındaki milli orta sahanın anlaşmaları durumunda sarı-lacivertlilere sıcak baktığı öne sürüldü.

'FENERBAHÇEMİZE HAYIRLI OLSUN'

İddialar gündeme bomba gibi düşerken, Hakan Çalhanoğlu ile yakın bir ilişkisi olduğu bilinen eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımı da ortalığı daha da alevlendirdi. Serhat Akın, X hesabından paylaştığı mesajda, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın, daha önce de Hakan Çalhanoğlu ile ahbaplığı olduğunu ve onun Inter defterini kapattığını söylemişti. Eski futbolcu, Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olma konusunda istekli olduğunu da dile getirmişti.