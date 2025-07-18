Sarı-Lacivertli Kadroya Güç Takviyesi: Hande ve Helin Resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Hande Baladın ve altyapıdan yetişen genç yetenek Helin Kayıkçı ile resmi sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. İmza töreninde oyuncular duygularını paylaşırken, Fenerbahçe yönetimi her branşta zirveyi hedeflediklerini vurguladı.

Sarı-Lacivertli Kadroya Güç Takviyesi: Hande ve Helin Resmen Fenerbahçe’de
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu iki önemli oyuncuyla güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli voleybolcu Hande Baladın ve genç yetenek Helin Kayıkçı ile resmi sözleşmeleri imzaladı.

İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Törene, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü ve Hüseyin Bozkurt ile Sportif Direktör Dariusz Stanicki katıldı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe'nin sporda yalnızca Türkiye'de değil dünya çapında başarı hedeflediğini belirtti:

"Bugün burada sevgili Hande ve Helin'in imza töreni için bir aradayız. Fenerbahçe, her branşta zirveyi hedefleyen bir kulüp. Hande, Eczacıbaşı'ndan büyük bir transfer hamlesiyle aramıza katıldı. Helin ise altyapımızdan yetişen, gelecek vadeden bir yetenek."

Sarı-Lacivertli Kadroya Güç Takviyesi: Hande ve Helin Resmen Fenerbahçe’de - Resim : 1

'TARAFTARIN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUM'

Milli yıldız Hande Baladın, Fenerbahçe'ye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti:

"Gerçekten çok sıcak karşılandım. Bu kulüpte büyük hedefler için mücadele edeceğim için heyecanlıyım. Taraftarlarımızla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdiden o sıcak enerjiyi hissedebiliyorum."

'YUVAMA GERİ DÖNDÜM'

Fenerbahçe altyapısından yetişen Helin Kayıkçı ise A Takım formasıyla kulübe dönmenin gururunu yaşadığını söyledi:

"Burası benim evim. Bir yıllık bir ayrılık yaşadık ama bu süreçte hem sahada hem saha dışında çok şey öğrendim. Şimdi A Takım formasıyla dönmek benim için tarif edilemez bir mutluluk."

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Kaynak: DHA

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