Galatasaray, Florya Projesi Anlaşmasını KAP'a Bildirdi

Galatasaray, Florya Projesi için Nivak Yapı ile yüzde 50-50 hasılat paylaşımı esasına dayalı sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Florya Projesi ihalesinde Nivak Yapı ile sözleşme imzaladığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray, Florya Projesi Anlaşmasını KAP'a Bildirdi
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Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Florya Projesi kapsamında önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, projenin ihalesini kazanan Nivak Yapı A.Ş. ile hasılat paylaşımı esasına dayalı sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

KAP’a yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin olarak kulüp ile Nivak Yapı arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı. Ayrıntılara Galatasaray’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Galatasaray, Florya Projesi Anlaşmasını KAP'a Bildirdi - Resim : 1

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

"İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak

Nivak Yapı, LC Waikiki'nin de sahibi olan Küçük ailesine ait. Firmanın sitesinde yer alan bilgilere göre; grup daha önce Vestel'in Manisa fabrikası, İpsala Sınır Kapısı'nın yeniden yapımı, Sabiha Gökçen Ek Terminal binası, LCW Merkez Binası, LCW Depo, LCW Operasyon Merkezi gibi projeleri gerçekleştirdi.

Nivak Yapı ayrıca Florya'da bir konut projesinin yapımını da üstlenmişti. Yüzde 50-50 hasılat paylaşımı yöntemi ile yapılacak projede Galatasaray’ın yaklaşık 380 milyon dolar gelir elde edeceği öğrenildi. Kulüp tutarın 50 milyon dolarını Nivak’tan peşin olarak alacak. Bu rakam Osimhen’in transferinde peşinat olarak kullanılacak."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)
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