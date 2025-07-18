'Osimhen' Masası El Sıkıştı! İşte Transferin Kesinleşeceği Tarih

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Sarı-kırmızılı taraftarın büyük bir heyecanla sonuçlanmasını beklediği Victor Osimhen transferinde sona gelindi. Napoli, Nijeryalı santraforun Galatasaray'a transferine onay verdi. Kulüpler arasında bonservis bedeli ve ödeme planı hakkında anlaşma sağlandı. İmza için yalnızca tek bir maddenin gerçekleşmesi bekleniyor.

Osimhen transferinin resmileşmesi adına Galatasaray'ın banka teminatı bekleniyor. Napoli'nin Galatasaray'a 21 Temmuz Pazartesi gününe kadar süre tanıdığı ve banka teminatı geldiği an imzaların atılacağı öğrenildi.

ÖDEME PLANI KESİNLEŞTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen için İtalyan kulübüne 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek. Galatasaray, 2026 yılına kadar 17.5 milyon euroluk iki taksiti ödemeyi kabul etti.

Ayrıca anlaşma gereği Osimhen'in 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacağı da belirtildi. Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından istediği yüze 20'lik pay talebinden de vazgeçti.

GALATASARAY: OSİMHEN DİMDİK DURDU

Diğer yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da Osimhen transferi hakkında konuştu. Kavukçu, "Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın 80-90 milyon euro toplamda 3 senede farkı var ama o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi