Kasımpaşa'lı Gökhan Gül, Suudi Arabistan Ekibiyle Anlaştı
Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Kasımpaşa'da forma giyen Gökhan Gül'ü kadrosuna kattığını bildirdi.
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Suudi Arabistan takımlarından Al-Okhdood, Kasımpaşa'dan defansif orta saha oyuncusu Gökhan Gül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Futbolculuk kariyerine Almanya ekiplerinden Bochum'un altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa formaları giydi.
Son iki sezondur lacivert-beyazlılarda oynayan Gökhan Gül, oynadığı 66 müsabakada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: İHA