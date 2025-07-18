Kasımpaşa'lı Gökhan Gül, Suudi Arabistan Ekibiyle Anlaştı

Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Kasımpaşa'da forma giyen Gökhan Gül'ü kadrosuna kattığını bildirdi.

Kasımpaşa'lı Gökhan Gül, Suudi Arabistan Ekibiyle Anlaştı
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Suudi Arabistan takımlarından Al-Okhdood, Kasımpaşa'dan defansif orta saha oyuncusu Gökhan Gül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbolculuk kariyerine Almanya ekiplerinden Bochum'un altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa formaları giydi.

Son iki sezondur lacivert-beyazlılarda oynayan Gökhan Gül, oynadığı 66 müsabakada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

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