Trabzonspor'dan Onuachu'nun Sakatlığıyla İlgili Açıklama

Trabzonspor'un Araz Nahçıvan ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor'dan Onuachu'nun Sakatlığıyla İlgili Açıklama
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Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Araz Nahçıvan ile oynadığı maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

Kaynak: İHA

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