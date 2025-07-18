Bursaspor Yeni Sezona Hazırlanıyor
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, sabah antrenmanında dayanıklılık çalışmaları ve geniş alan oyunları gerçekleştirdi.
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Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşuları yapıldı.
Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde geniş alan oyunları oynandı. Oyuncuların fiziksel durumu teknik heyet tarafından yakından takip edildi.
Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA