Futbolun Kalbi tv100’de Atıyor! Yıldızlar Sahaya, Rekabet Ekrana Taşınıyor

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Yeni sezona sayılı günler kala ezeli rakiplerin hazırlık maçları tv100’de!

Yıldız transferleri ve güçlü kadroları ile Galatarasay ve Fenerbahçe taraftarlarının karşısına çıkıyor.

Icardili, Sane’li Galatasaray; Fredli, Jhon Duranlı Fenerbahçe;

Keremli, Otamendili, Benfica ve Guendouzilı, Rovellalı Lazio tv100’de buluşuyor.

•⁠ ⁠BENFİCA - FENERBAHÇE

26 Temmuz Cumartesi 22:00

•⁠ ⁠FENERBAHÇE -LAZIO

30 Temmuz Çarşamba 20:30

•⁠ ⁠Galatasaray-LAZIO

2 Ağustos Cumartesi 21:00

Muhteşem futbol şöleni tv100’de!

Kaynak: Haber Merkezi