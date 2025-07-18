Futbolun Kalbi tv100’de Atıyor! Yıldızlar Sahaya, Rekabet Ekrana Taşınıyor
Yeni sezona çok az bir zaman kala, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları tv100 izleyicileriyle buluşuyor. Ezeli rakiplerin maçları 26 Temmuz Cumartesi, 30 Temmuz Çarşamba ve 2 Ağustos Cumartesi akşamı tv100'de!
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Yeni sezona sayılı günler kala ezeli rakiplerin hazırlık maçları tv100’de!
Yıldız transferleri ve güçlü kadroları ile Galatarasay ve Fenerbahçe taraftarlarının karşısına çıkıyor.
Icardili, Sane’li Galatasaray; Fredli, Jhon Duranlı Fenerbahçe;
Keremli, Otamendili, Benfica ve Guendouzilı, Rovellalı Lazio tv100’de buluşuyor.
• BENFİCA - FENERBAHÇE
26 Temmuz Cumartesi 22:00
• FENERBAHÇE -LAZIO
30 Temmuz Çarşamba 20:30
• Galatasaray-LAZIO
2 Ağustos Cumartesi 21:00
Muhteşem futbol şöleni tv100’de!
Kaynak: Haber Merkezi
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