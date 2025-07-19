Baba-Kız Milyonların Kalbini Isıtmıştı! Çimen’den YKS’de Gururlandıran Başarı

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Muş’ta Bahçe köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin 7 çocuğundan 4’üncüsü olan 19 yaşındaki Çimen Gülen, YKS çıkışında babası tarafından çiçeklerle karşılanmıştı. O görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Çimen’in de puanı belli oldu. Çimen Gülen Yabancı Dil Testi’nde 431,45250 puan aldı ve Türkiye 10 bin 840’ıncısı oldu.

'BABAMIN O ANI ŞİMDİ GURURLA TAÇLANDI'

Genç öğrenci, hislerini şöyle dile getirdi: YKS sınavına girdim, çok güzel bir gündü. Günümü daha da güzelleştiren şey babamın beni çiçekle karşılamasıydı. Bugün YKS sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Testlerinde 431.45250 puan alarak Türkiye 10 bin 840'ıncısı oldum. Çok şükür beklentimin üzerinde bir sonuç geldi. Babamın o anı şimdi gururla taçlandı.

Hedefinin yurt dışında yapay zeka destekli yazılım mühendisliği okumak olduğunu söyleyen Çimen, “Ekonomik özgürlüğümü kazanmak ve kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum" dedi.

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Çimen Gülen’in babası Mehmet Emin Gülen ise şöyle konuştu: Kızım sınava girdiğinde ben ve annesi destek olmak için yanındaydık. Çıkışta onu nasıl mutlu edebilirim diye düşündüm. Çiçek almaya karar verdim. O dakikada sanki dünyalar benim oldu. Çok özel bir andı. Bugün sınavı kazandığını öğrendik, çok mutluyuz. Kızım okudukça onu desteklemeye devam edeceğim. Bizi bir kez daha gururlandırdı.

Kaynak: DHA