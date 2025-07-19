Özgür Özel'den Altan Öymen'e Veda: 'Gözün Arkada Kalmasın Genel Başkanım'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören ve bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için sosyal medya hesabından bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özgür Özel “Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir” diye vurguladı.

'GÖZÜN ARKADA KALMASIN'

Özel’in paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir.

Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.



Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve… pic.twitter.com/8bWV7u0uI9 — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 19, 2025

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Türk basınının ve siyasetinin önde gelen isimlerinden Altan Öymen, 20 Haziran 1932’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öymen, ailesinin Ankara’ya yerleşmesiyle birlikte ilk ve ortaöğrenimini başkentte tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Öymen, daha öğrencilik yıllarında adım attığı gazetecilik mesleğinde kısa sürede dikkat çekti.

Gazetecilik kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başlayan Öymen, ilerleyen yıllarda Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi gazetelerde çeşitli görevlerde bulundu.

1962-1966 yılları arasında Almanya'nın Bonn kentinde Türkiye Büyükelçiliği’nde Basın Ataşesi olarak görev yaptı. 1972’de kendi kurduğu Anka Haber Ajansı’nı 1979’a kadar yönetti.

Siyasi yaşamına ise 1961 yılında Kurucu Meclis üyesi olarak adım atan Öymen, 1977 ve 1995 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı. 1999 yılında CHP’nin 27. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa seçilen Öymen, bu görevini yaklaşık 15 ay yürüttü. 2000 yılında yapılan kurultayda görevi Deniz Baykal’a devretti.

Kaynak: Haber Merkezi