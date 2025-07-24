Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Sosyal Medyayı Sallayan Pozlar! Hem Beğeni Hem Yorum Yağdı

Fenomen dizi Uzak Şehir’in Nare’si ünlü oyuncu Sahra Şaş, tatil pozlarıyla görenleri mest etti. Güzel oyuncunun tatildeki paylaşımlarına beğeni yağdı. İşte o kareler…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Sosyal Medyayı Sallayan Pozlar! Hem Beğeni Hem Yorum Yağdı
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı Nare karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Sahra Şaş, sezonun yorgunluğunu tatil yaparak atarken, mutlu anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Sosyal Medyayı Sallayan Pozlar! Hem Beğeni Hem Yorum Yağdı - Resim : 1

Ünlü oyuncunun son paylaşımlarına, Instagram’da beğeni üstüne beğeni yağdı.

Tatar Ramazan, Kadın, Bizim Hikaye, Çoban Yıldızı, Zemheri, Ex Aşkım, Alev Alev, İlk ve Son, Dokuz Oğuz, Atatürk gibi birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Sahra Şaş, Uzak Şehir ile kariyerini zirveye taşıdı.

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Sosyal Medyayı Sallayan Pozlar! Hem Beğeni Hem Yorum Yağdı - Resim : 2

SEZON BİTTİ, TATİLE GİTTİ

Son ayların en popüler oyuncuları arasında yer alan Sahra Şaş, fenomen dizinin sezon finaline girmesinin ardından tatile gitti. Ünlü oyuncu tatil pozlarını da takipçileri ile paylaştı.

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Sosyal Medyayı Sallayan Pozlar! Hem Beğeni Hem Yorum Yağdı - Resim : 3

BEĞENİ ÜSTÜNE BEĞENİ

Güzelliğiyle gündem olan ünlü oyuncu daha önce de yavru kedi ile bir fotoğraf paylaşmış, fotoğrafa “Çok güzelsin", "Keşke kedi olsam", "Çok hoşsun” gibi yorumlar yapılmıştı.

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