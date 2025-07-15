Uzak Şehir’in Nare’si Sahra Şaş’tan Büyüleyen Poz! Beğeni Butonu Çöktü

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Tatar Ramazan, Kadın, Bizim Hikaye, Çoban Yıldızı, Zemheri, Ex Aşkım, Alev Alev, İlk ve Son, Dokuz Oğuz, Atatürk gibi birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Sahra Şaş, Uzak Şehir ile kariyerini zirveye taşıdı.

Fenomen dizinin sezon finaline girmesinin ardından tatile giden ünlü oyuncu tatil pozlarını da takipçileri ile paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Güzelliğiyle gündem olan ünlü oyuncu yavru kedi ile bir fotoğraf paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, fotoğrafa “Çok güzelsin", "Keşke kedi olsam", "Çok hoşsun” gibi yorumlar yapıldı.

TARZI JENNIFER LOPEZ'E BENZETİLMİŞTİ

Sahra Şaş, kısa süre önce katıldığı ödül törenindeki imajıyla Jennifer Lopez'e benzetilmişti. Ünlü oyuncu "Şimdiye kadar bir tek menajerim Meltem (Karaata) beni Jennifer Lopez'e benzetmişti. Saçlarımı bu renge boyadıktan sonra her yerde bu yorumu görüyorum. Yan yana fotoğrafları gördükçe ben de benzetmeye başladım” demişti.