Ünlü Oyuncu Aras Aydın'dan Eşine Hayran Bırakan Şiir

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ile aynı dizide yer alması ile gündem olan Aras Aydın, eşi Melis Birkan’a aşk dizeleri döktü. Ünlü oyuncunun romantik sözleri takipçilerinden tam not aldı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oyuncu Aras Aydın'dan Eşine Hayran Bırakan Şiir
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Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi yapımlarla tanınan oyuncu Aras Aydın, son olarak dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ile Nine Perfect Strangers dizisinde kamera karşısına geçmişti.

HAYRAN BIRAKAN AŞK ŞİİRİ

Nicole Kidman ile aynı dizide rol almasının ardından sosyal medyada gündem olan Aras Aydın, bu kez de eşine yazdığı aşk şiiri ile gündem oldu.

Issız Adam filminin Ada’sı olarak hafızalara kazınan eşi ünlü oyuncu Melis Birkan’ın 43.yaşını romantik bir şekilde kutlayan Aras Aydın herkesten takdir topladı.

Ünlü Oyuncu Aras Aydın'dan Eşine Hayran Bırakan Şiir - Resim : 1

'İYİ Kİ VARSIN'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu eşi Melis Birkan’ın 3 fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: Benim zarif, sade ve güzeller güzeli biricik karıcığım, senin olmadığın bir hayatı hayal etmek çok zor. İyi ki varsın, iyi ki birlikteyiz ve iyi ki benim pırıl pırıl, tertemiz kalpli, yetenekli ve ışıl ışıl karımsın. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Her durumda senin yanındayım ve seni çok seviyorum.

Ünlü Oyuncu Aras Aydın'dan Eşine Hayran Bırakan Şiir - Resim : 2

Aydın, paylaşımına bir de şu dizeleri not düştü:

Tutsak olmak pek havalı bu aşk işinde:

Gece perdesi -hafif- aralı,

Bugün de yarın da

Ellerinden konuşalım.

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Melis Birkan Aras Aydın
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