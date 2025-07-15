Aybüke Pusat’tan İşine Son Veren TRT’ye Büyük Şok! Aylar Sonra Bombayı Patlattı
Boykot paylaşımı sonrasında TRT’deki Teşkilat dizisinin başrolünden çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat’ın yeni dizisi belli oldu. Ünlü oyuncu, NOW TV ekranlarında yayınlanacak Halef dizisinin provalarına başladığını duyurdu.
TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat’ta ‘Neslihan’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihli boykot için sosyal medya hesabından çağrı yapmış, ardından oyuncu dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Aybüke Pusat’ın ardından Pusat’a destek veren oyuncu sevgilisi Furkan Andıç ve birkaç oyuncu daha TRT’de rol aldıkları dizilerinin kadrolarından çıkarılmıştı.
YENİ DİZİSİ NOW TV'DE
Teşkilat’ın ardından Aybüke Pusat’ın yeni rol alacağı dizi de belli oldu. TRT’de kovulan ünlü oyuncunun rotası NOW TV’ye çevrildi.
Yeni dizi Halef’in kadrosunda Melek karakteriyle yer alacak olan Aybüke Pusat, okuma provasından senaryoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
İddialı dizide ünlü oyuncular, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın da yer alacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Başrollerini Tolgahan Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Tuvana Türkay, Serdar Yeğin’in paylaştığı TRT’nin 4 sezondur devam eden dizisi Teşkilat’ın başrol oyuncularından Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihli ‘boykot’ için çağrı yapmıştı.
Boykot çağrısı sonrasında Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncuya, meslektaşlarından destekler art arda sıralanmıştı.