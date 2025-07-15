Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Galatasaray' Sorusu Sosyal Medyayı Salladı

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Uzun yıllardır ATV'de ekrana gelen, oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Kaynarca, yarışmacıya "Ali Sami Yen kimdir" sorusunu yöneltti. Cevap olarak da "Beşiktaş Başkanı, Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, Trabzospor Başkanı" seçenekleri sıraladı.

Söz konusu soru karşısında şaşkınlığını saklamayan yarışmacı "Açıkçası bu sorunun cevabını bilmiyorum. Çünkü futbolla zerre kadar alakam yok. Bu sebeple telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum" diye yanıt verdi.

TELEFONDAKİ DE BİLEMEDİ, SEYİRCİYE SORDU

Telefon joker hakkını kullanan yarışmacıya, telefondaki kişi de yardımcı olamayınca yarışmacı bir diğer joker hakkı olan "seyirciye sor" hakkını kullandı. Yapılan oylamada seyircilerin yüzde 90'ı Galatasaray Başkanı yanıtını verirken, diğerleri yüzde 6 Fenerbahçe, yüzde 4 Beşiktaş cevabını verdi.

Seyircinin cevabı sonrası "Galatasaray Başkanı" cevabını veren yarışmacı 19 bin liralık soruyu geçti. Bu durum sosyal medyadan pek çok yorum topladı. Sorunun cevabının kolayca bilinmemesine şaşırdığını söyleyenler oldu.

Kaynak: Haber Merkezi